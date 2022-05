Paltrinieri a Taranto per difendere l’ambiente: in Puglia il circuito di gare di nuoto

Gregorio Paltrinieri nel mar Jonio per difendere l’ambiente. L’oro olimpico porta a Taranto l’iniziativa “Dominate the water” il 10 e l’11 settembre. Il nuoto, il mare, il fondo e la cura dell'ambiente: Gregorio Paltrinieri ha unito le sue passioni in "Dominate the Water", un circuito di gare di nuoto per agonisti, master e professionisti in acque libere, presentato oggi a Roma alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma, ideato e promosso dal campione olimpico per la tutela del mare.

Le tappe

Da Lignano Sabbiadoro a Positano, passando per Taranto e Stintino: 4 tappe e 3 format di gara: la 3km FIN/Open, la staffetta 4x750m e il miglio. «Ho scelto il mare per respirare questa libertà e nuotando, ho capito che dobbiamo proteggerlo - ha spiegato Paltrinieri -. Così Dominate the Water nasce da una volontà di salvaguardia dell'ambiente, promuovendo il nuoto in acque libere che in Italia è ancora poco praticato. Per la natura, la sua bellezza e la nostra salute, il pianeta va salvato e da sportivo non ho paura d'espormi. Così non vedo l'ora di ripartire».

Per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla sostenibilità ambientale, infatti, ci saranno pacchi gara realizzati dal riciclo della plastica o con materiale di recupero, bicchieri biodegradabili ai rifornimenti, pass e prodotti ecosostenibili, premi e medaglie costruiti in legno, canoe e sup al posto delle barche a motore.

«Ne siamo molto orgogliosi, perché condividiamo pienamente il suo messaggio di sostenibilità ambientale e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica riquardo alla protezione dell'oceano», afferma il Deputy CEO di Arena, Giuseppe Musciacchio. Sarà invece PCUP, la startup ideatrice del bicchiere in silicone a rifornire atleti e spettatori di Dominate the Water. Il suo CEO Fonder, Lorenzo Pisoni, sottolinea che «nuotando ho imparato la disciplina, la determinazione, la cura per il dettaglio e la resilienza che ogni giorno metto in campo nel portare avanti la nostra startup. Grazie ai nostri bicchieri connessi con tecnologia l0T e all'eccezionale birra de La Orange, i partecipanti agli eventi saranno protagonisti di una pratica di riuso per non sprecare bicchieri usa e getta e per scoprire nuovi modi di interagire con gli altri e con l'organizzazione».