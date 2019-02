Atto intimidatorio contro presidente del consiglio comunale: bucate ruote della sua auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave atto intimidatorio nei confronti del presidente del consiglio comunale di Taranto, Lucio Lonoce. Nelle notte ignoti si sono introdotti nel recinto del condominio dove vive e hanno bucato due ruote della sua Fiat Punto bianca. Un messaggio certamente poco amichevole nei confronti dell'esponente politico del Pd che tuttavia non si scompone: "Non ho idea di chi possa essere stato ma chiunque sia lo invito a venire a parlare da me a Palazzo di Città in modo da affrontare le ragioni del suo risentimento nei miei confronti e appianare la questione. Sul posto Scientifica, la Digos e i carabinieri.