Grandine in provincia di Taranto: danni ai vigneti, alle piantagioni e un'auto bloccata nel sottopasso

Chicchi di grandine si sono abbattuti oggi pomeriggio nel Tarantino e più precisamente nella zona tra Mottola- San Basilio – Palagianello. Colpiti vigneti, piantagioni di cereali e frutteti. Il caldo anomalo dei giorni scorsi ha prodotto gli effetti più nefasti. Per la pioggia, inoltre, a Castellaneta marina un’auto è rimasta bloccata nel sottopasso su Lungomare degli Eroi. Sono intervenuti Vigili del fuoco e Polizia locale.

L'incubo per gli agricoltori

La grandine è infatti l’evento atmosferico più temuto in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni nei campi dove le colture sono in fioritura. Qualche fulmine è caduto a terra nella zona alta della città di Mottola, ma per fortuna non si registrano danni a persone.

L’auspicio è che le istituzioni facciano il possibile per tentare il riconoscimento dello stato di calamità naturale, affinché gli agricoltori possano ricevere almeno dei ristori in un momento già molto difficile.