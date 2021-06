Un ritorno dopo un secolo: le splendidi immagini del Pulcinella di mare di nuovo nel Golfo di Taranto

Una nuova eccezionale scoperta della Jonian Dolphin Conservation con il Centro Studi de Romita: avvistato un rarissimo uccello marino che nello Ionio mancava dalla fine dell’800. Il Golfo di Taranto si conferma uno straordinario scrigno di biodiversità.

Nei giorni scorsi i ricercatori della Jonian Dolphin Conservation hanno avvistato nel Mar Ionio Settentrionale, a circa otto miglia dalla costa tarantina, uno splendido esemplare di Pulcinella di Mare documentandone la presenza. Il Pulcinella di mare, il suo nome scientifico è “Fratercula arctica”, è un uccello marino bianco e nero con una testa relativamente grossa ed un inconfondibile grande becco colorato, sembianze che lo rendono estremamente simpatico ai nostri occhi.

«Il Pulcinella di Mare – ha infatti spiegato l’ornitologo Cristiano Liuzzi – è una specie tipica delle scogliere dell’Oceano Atlantico settentrionale, in particolare dei paesi del Nord Europa, come l’Islanda, quindi i suoi avvistamenti nel Mediterraneo sono molto rari, quasi esclusivamente limitati al Mar Tirreno settentrionale: l’ultima segnalazione precedentemente registrata nel Golfo di Taranto risale addirittura alla fine dell’800»

«Per noi ogni giornata in mare è una grande avventura – ha raccontato Stefano Bellomo, ricercatore JDC – che ci porta a fare nuove scoperte. Conosciamo sempre meglio i cetacei del Golfo di Taranto e rimaniamo estasiati dall’importantissimo patrimonio naturalistico del “nostro” mare. Appena avvistato il raro Pulcinella di mare a bordo del catamarano eravamo entusiasti e la nostra prima preoccupazione è stata immortalare questo straordinario momento. Ancora più bello è stato condividere questa emozione con gli ospiti a bordo del nostro programma “ricercatore per un giorno” che permette a tutti di vivere con noi in mare una esperienza di citizen scienze».