Giudice popolare positivo, paura al processo Ilva

Tanta paura e udienza sospesa. Un giudice popolare è risultato positivo questa mattina mentre era in corso l'udienza in Corte d'Assise, nell'aula bunker a Paolo VI. Dopo la sospensione, si sta procedendo con il tampone rapido per tutte le persone coinvolte nel processo presso la tenda della Croce Rossa che è stata installata proprio davanti al tribunale. Come è noto, oggi sono riprese le udienze di Ambiente Svenduto secondo il calendario stilato e che prevede in questa fase gli interventi delle difese dopo le richieste di condanna prospettate dai pm della Procura. Secondo il programma, ad aprile o al massimo ad inizio di maggio si dovrebbe arrivare alla sentenza del processo che vede alla sbarra 47 imputati.