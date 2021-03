Giudice popolare positivo al processo Ilva

Un giudice popolare della Corte di Assise del processo ambiente Svenduto è risultato positivo al Covid-19 e la notizia ha suscitato apprensione questa mattina mentre era in corso l'udienza nell'aula bunker a Paolo VI. Il processo è ripreso regolarmente seguendo le indicazioni giunte dal medico competenze che ha seguito il protocollo previsto.

Nessuno dei componenti della Corte, infatti, è stato ritenuto in contatto stretto con il giudice popolare risultato positivo, e quindi il procedimento è ripreso. Durante la pausa, comunque, tutte le persone coinvolte nel processo hanno eseguito il tampone presso la Asl. Come è noto, oggi sono riprese le udienze di Ambiente Svenduto secondo il calendario stilato e che prevede in questa fase gli interventi delle difese dopo le richieste di condanna prospettate dai pm della Procura. Secondo il programma, ad aprile o al massimo ad inizio di maggio si dovrebbe arrivare alla sentenza del processo che vede alla sbarra 47 imputati.