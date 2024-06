Il secondo masterplan dei Giochi del Mediterraneo è pronto e il 17 giugno andrà molto probabilmente all’esame del comitato organizzatore. La convocazione da parte del presidente Massimo Ferrarese, che è anche commissario dei Giochi, è stata fatta. Masterplan quindi pronto, con Ferrarese che sta finendo di scrivere la relazione di accompagnamento.

Sarà un programma corposo tra lavori da aggiungere a quelli finanziati col primo masterplan (le ristrutturazioni degli stadi di Taranto e di Lecce e il PalaRicciardi di Taranto) e lavori da inserire. Questi ultimi o perché recuperati (è il caso di Francavilla Fontana, i cui impianti inizialmente c’erano nel programma e poi furono tolti), o perché nuovi (esempio il centro Magna Grecia a Taranto per il tennis). Oltre ai progetti citati, Magna Grecia e Francavilla Fontana, nel secondo masterplan entreranno anche Sava con palazzetto dello sport e stadio, copertura dello stadio di Via del Mare, copertura dello Iacovone, integrazione del PalaRicciardi, skate park, pista di pattinaggio e ulteriori quattro campi da tennis a Taranto (poiché il Magna Grecia ne può ospitare otto e per i Giochi ne servono 12).

E ancora, otto palestre scolastiche tra Taranto e Statte (una) e palestra e impianto per l’equitazione a San Giorgio Ionico.

Circa le risorse, si fa sempre più strada l’ipotesi che il commissario impegni tutte le risorse rimaste dal plafond dei 275 milioni messi a disposizione dal Governo tra 2022 e 2023. Dei 275, 167 sono già stati impegnati col primo masterplan relativo a 27 opere, nel quale ci sono tra l’altro 28 milioni per lo Iacovone di Taranto, 11,3 per Via del Mare a Lecce, 36,900 per lo stadio del nuoto e 14,635 per il centro degli sport nautici, questi ultimi due entrambi a Taranto. Tolti quindi dai 275 milioni, i 167 finalizzati, ne restano 108 e dovrebbe essere interamente questa la quota da impegnare col secondo masterplan.

Sino a qualche mese fa non doveva essere di 108 milioni la parte ulteriore per lavori e opere, perché da questa cifra bisognava sottrarre circa 30 milioni per le spese di organizzazione dei Giochi. Sarebbero quindi rimasti circa 78 milioni. Solo che l’ampliamento dei progetti (gli stadi di Taranto e Lecce) e ulteriori interventi che si è deciso di fare, hanno rivelato che i 78 non sarebbero bastati. Di qui una prima ipotesi: mettere solo 10 milioni sull’organizzazione, considerato che non sono spese da farsi ora. Adesso, invece, si pensa di usare l’intera quota residua. E l’organizzazione? Si finanzierà con quello che si ricaverà con i ribassi d’asta delle gare di appalto delle varie opere, oppure, visto che non è una spesa eccessiva, si chiederà magari un altro intervento al Governo.

Una volta affrontato in comitato, il nuovo masterplan andrà immediatamente al Governo che dovrà predisporre un secondo decreto di finanziamento. Decreto che stavolta si spera possa arrivare in tempi brevi, altrimenti la tabella di marcia dei lavori, che è già al limite (mancano 26 mesi all’inaugurazione dell’evento sportivo), rischia di saltare e di compromettere i cantieri e l’esecuzione delle opere.

In materia di costi, la copertura dello stadio di Lecce resta confermata in 25 milioni, mentre per lo Iacovone non sono più i 50 prefigurati un paio di mesi fa ma si è andati a 60-62 milioni. Poichè la società progettista Sport e Salute, che è pubblica, consegnerà a giorni il progetto che poi andrà in conferenza dei servizi, si sta cercando di limare i costi, quantomeno per stare sotto quota 60 milioni. Copertura e cover perimetrale, in acciaio entrambi, sono gli aspetti che hanno fatto schizzare la spesa, per cui si sta vedendo se è possibile risparmiare attraverso soluzioni diverse. Esempio, usare piloni e tiranti anziché fare una copertura a involucro. Con i piloni e i tiranti, si risparmierebbe sui quantitativi di acciaio.

Invece per il campo di gara degli sport nautici, che sarà in Mar Piccolo davanti a parco Cimino mentre il centro sarà nella ex stazione torpediniere della Marina, una parte degli impianti dei mitili andrà rimossa per avere un corridoio largo 150 metri e lungo 2 chilometri. L’interferenza con gli allevamenti delle cozze è però minima. Campo di gara e centro nautico saranno dati alla federazione nazionale con l’obiettivo di farne un’importante struttura nazionale.

Infine, nel comitato del 17 giugno si dovrebbe procedere anche alla nomina degli altri capiarea che affiancheranno il direttore generale Carlo Molfetta. Nella seduta del 29 maggio sono stati ufficializzati gli incarichi a Giuseppe Di Palo di Napoli, ex canottière (sport), Tania Zurich di Roma (relazioni internazionali) e Cristina Papini di Milano (marketing).

La struttura del commissario sta intanto procedendo a nuove assunzioni sia attraverso la società pubblica Eutalia che attraverso la procedura di comando e distacco.

