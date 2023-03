Giochi del Mediterraneo: ok alle 5 proposte per la piscina olimpionica di Taranto 2026

Novità importante per lo sport pugliese in vista dei Giochi del Mediterraneo. Sono state selezionate le migliori 5 proposte per la piscina olimpionica di Taranto 2026. Nel pieno rispetto dei tempi la Commissione Giudicatrice - composta dall’arch. Maria Piccarreta (presidente), arch. Benedetta Tagliabue, arch. Simonetta Dello Monaco, ing. Paolo Garofoli e arch. Ubaldo Occhinegro – ha esaminato le ben 37 proposte inviate nei termini previsti dalla prima fase concorsuale.

La procedura

Sempre con procedura anonima, attraverso la piattaforma concorsuale è stata notificato l’invito a inviare gli approfondimenti previsti per la seconda fase. Questa si concluderà il 9 aprile con la presentazione dei progetti architettonici.

Il 14 aprile sarà pubblicata la graduatoria finale e proclamato il gruppo vincitore, che entro il 23 giugno dovrà trasmettere il progetto completo di fattibilità tecnico-economica propedeutico all’appalto dei lavori.