L’annuncio (o la doccia fredda) arriva di primo mattino dall’India tramite Giovanni Malagò, presidente del Coni, che al Comitato Olimpico Internazionale (Cio) riunito a Mumbai dichiara che per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina la pista da bob non si realizzerà più e che per le gare si andrà all’estero. Motivo: la difficoltà a trovare imprese in grado di costruire l’impianto e la necessità di non bruciare risorse in un qualcosa che, finite le Olimpiadi invernali, resterebbe scarsamente utilizzato. «Non è più tempo di cattedrali nel deserto. Tutti con i piedi per terra, perché i tempi sono difficili e noi dobbiamo utilizzare al meglio le risorse dei cittadini» chiosa a margine di un evento il ministro delle Imprese, Adolfo Urso.

Il raffronto



La notizia dall’India porta subito ad un raffronto con i Giochi del Mediterraneo di Taranto. E non solo perché lo stesso Malagò tempo addietro ha dichiarato che nel 2026 le Olimpiadi invernali e i Giochi del Mediterraneo sono i due principali eventi sportivi in Italia, ma perché il ritardo nelle opere, i finanziamenti insufficienti (ci sono solo 150 milioni e ce ne vorrebbero altri 100), lo spacchettamento dei progetti degli impianti in stralci e le polemiche lungo l’asse Taranto-Bari-Roma, fanno temere il peggio. Tanto più che Davide Tizzano, presidente del comitato internazionale dei Giochi, ha dichiarato domenica a Quotidiano che si stanno vagliando due location alternative, mentre Elio Sannicandro, direttore generale del comitato organizzatore locale, ha sostenuto che «a Taranto si sta andando incontro al fallimento».

La replica di Ferrarese



«Concordo col comitato internazionale dei Giochi - risponde a Quotidiano il commissario dei Giochi, Massimo Ferrarese, a cui giriamo l’interrogativo -. La situazione non è delicata, di più. Ormai è andata ben oltre i tempi massimi. Temo che qui possa accadere come per Milano-Cortina? Se le cose le acceleriamo al massimo, recuperiamo il tempo perso e facciamo tutti uno sforzo e un lavoro straordinario, incredibile, provando a riportare in linea quello che è già fuori, il rischio possiamo ancora evitarlo. Attenti però, non è che se per un motivo o per un altro non dovessi riuscire a rimettere sui binari la cosa, io divento l’unico responsabile. Io sono arrivato a giugno. Si era già formata questa situazione fatta di ritardi, inadempienze e mancanze. Ed era già fortemente compromessa. Sono stato nominato dal Governo per tentare di acciuffare per i capelli un progetto che sarebbe già affogato. Un evento che non ci sarebbe stato più. Su Taranto ci sono opere importanti, lo stadio, la piscina olimpionica e il centro degli sport nautici, che da cronoprogramma hanno già sforato i tempi. Siamo davvero al limite. E questa situazione l’ho ereditata. Sono stato al lavoro tre mesi e mezzo per avere i progetti. Tutto quello che non c’era, adesso c’è, e da dieci giorni sono pronto a consegnare il nuovo masterplan al comitato, purtroppo monco di Governo e Coni, per cui spero che ci sia un comitato agibile dopo la riunione di domani a Roma». Perché non è scontato che Governo, Coni, Regione Puglia e Comune di Taranto trovino l’intesa sul nuovo comitato organizzatore, tanto più che Governo e Coni vorrebbero rimodellarlo attribuendosi più poteri. E se in mattinata l’intesa non si trova, Ferrarese nel pomeriggio potrà presentare al comitato il master plan riconfigurato? E quale comitato, quello ancora privo di Governo e Coni?

La lettera di Tizzano



Intanto, a sostegno del commissario c’è una lettera che Tizzano ieri ha spedito a Malagò, Sannicandro e al sindaco Rinaldo Melucci, a proposito della missiva spedita il 13 ottobre dal segretario generale del comitato internazionale dei Giochi, Iakovos Filippous, che ha mosso alcune contestazioni. Nella comunicazione di Tizzano si precisa che l’inserimento di Ferrarese tra i destinatari di quella lettera è «frutto di una mancata formale comunicazione al segretariato generale di Icgm, da parte di Ocgm, della decisione assunta a suo tempo dal Governo italiano circa la nomina. Invero, non risulta mai pervenuta a Icgm, in forma ufficiale, una tale comunicazione che, certamente, avrebbe evitato l’inconveniente. Sarebbe dunque opportuno, oltre che necessario, che Ocgm informasse in modo puntuale Icgm» del ruolo che che Ferrarese riveste, «così da evitare futuri fraintendimenti».

Il caso Milano-Cortina



Tornando al punto di Milano-Cortina, l’impianto di bob cancellato, e all’eventuale possibilità che pure per i Giochi del Mediterraneo si profili uno scenario simile (il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha condiviso il fatto di non costruirlo più per non spendere tanti soldi), Ferrarese osserva: «Per una sola opera a Taranto, la penso anche io così. Si tratta delle due piscine olimpioniche, coperta e scoperta, che costano 37 milioni. Ma la politica ha deciso e non voglio assolutamente cancellare ciò che si è deciso con il comitato. Tuttavia, se non stiamo attenti, il giorno dopo i Giochi le piscine potrebbero diventare una cattedrale nel deserto. Voglio ricordare che il progetto che mi è stato consegnato, fatto da Asset, prevedeva 22 milioni. Adesso quota 37. E so perfettamente che non si possono fare i Giochi con una sola piscina, conosco il regolamento, ma il primo finanziamento aggiuntivo che sto chiedendo al Governo è proprio questo. E sulla seconda vasca orienterò anche le risorse risparmiate con i ribassi d’asta delle opere che andranno a gara. Quanto al Dip, il Documento di indirizzo alla progettazione, non è un pezzo di carta - aggiunge Ferrarese a proposito di quanto dichiarato ieri a Quotidiano da Sannicandro -. Il Dip ha tutti gli elementi per sviluppare la progettazione. Prima non c’era nulla, mentre ora su 30 interventi abbiamo una decina di Dip e circa 20 Pfte, il Piano di fattibilità tecnico-economica, quello che si manda in gara. È quasi un esecutivo. Oggi, col Codice degli appalti, il Pfte è quello che una volta era il definitivo. Sui Dip facciamo ora la progettazione definitiva e i Pfte li mandiamo in gara».

E sullo stadio, aggiunge, «il progetto tenteremo di realizzarlo a febbraio per andare in gara e appaltarlo a maggio. Però anche qui: il progetto dello stadio non mi è stato consegnato. Lo dovrò fare io perché chi avrebbe dovuto farlo, non l’ha fatto. Il project financing dello stadio non era definitivo, né esecutivo. Il lavoro che faremo adesso ci porterà via tre mesi per la progettazione, certo, ma il project che pensavano di fare, avrebbe richiesto due anni e mezzo se non tre».