Giochi del Mediterraneo a Taranto: si corre per recuperare i fondi "persi"

Bocciati i due emendamenti alla legge di Bilancio per i Giochi del Mediterraneo a Taranto ora è corsa contro il tempo per recuperare i fondi indispensabili per le piccole olimpiadi in programma nel capoluogo jonico nel 2026.

Questo il quadro all’indomani del verdetto della commissione Bilancio del Senato che ha rispedito al mittente i due emendamenti in cui era inserita la dote da 200 milioni di euro da destinare al comitato organizzatore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati