Giocattoli e scarpe pericolosi per la salute: i finanzieri ne sequestrano 17mila a Taranto

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Taranto, nell'ambito di controlli condotti sull'intero territorio provinciale contro la contraffazione dei marchi registrati e la produzione e immissione in commercio di prodotti pericolosi per la salute del consumatore, ha individuato e sequestrato circa 17.000 prodotti tra i quali materiale elettrico, giocattoli, accessori per telefonia, articoli per la casa e prodotti per la cosmesi risultati non rispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento, nonché calzature e articoli/accessori di abbigliamento riportanti i marchi registrati contraffatti di note griffe internazionali.

Al termine degli approfondimenti investigativi sono state segnalate alle autorità 14 persone, presunte responsabili. Le indagini dei finanzieri tarantini sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale delle filiere, nonché al recupero a tassazione dei proventi derivanti da queste condotte illecite.