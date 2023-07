Il caldo colpisce: due anziani morti al mare

Due vittime per il caldo al mare a distanza di poche ore. Una donna di 75 anni ha perso la vita a Ginosa Marina, in provincia di Taranto. Mentre nel Nord della Sardegna è morto un uomo di 82 anni, residente a Milano ma originario di Bari.

Cosa è successo a Ginosa

Aveva 75 anni, è morta a Marina di Ginosa, in provincia di Taranto, nella mattinata di oggi. Una donna, originaria della provincia di Bari, di Grumo Appula, è morta improvvisamente. Non è servito il rapido intervento degli uomini del 118.

Sul posto anche i Carabinieri che hanno dovuto allontanare i tanti curiosi che avevano circondato la zona.

Cosa è successo in Sardegna

Aveva 82 anni e stava trascorrendo un periodo di vacanza sul litorale di San Teodoro, in Gallura, il turista morto questa mattina sulla spiaggia di Lu Impostu.

L'uomo, milanese ma originario di Bari, è stato colto da un malore, probabilmente un arresto cardiaco, mentre si trovava sul bagnasciuga in compagnia di alcuni familiari in una delle giornate più calde nell'Isola. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso ma i medici non sono riusciti a rianimarlo