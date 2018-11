In 19 nella monovolume a 10 posti: arrestati (e dopo rilasciati) tre caporali. Trasportavano braccianti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione anti-caporalato nel Tarantino. I carabinieri di Marina di Ginosa hanno arrestato tre romeni (due uomini di 34 e 31 anni e una donna 29enne), ritenuti responsabili di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Dopo il processo per direttissima e l’udienza di convalida, i tre sono stati scarcerati. Il 34enne ha patteggiato due anni di reclusione, per gli altri proseguirà la vicenda giudiziaria. I militari hanno fermato per controllo una monovolume Renault, adibita al trasporto di 9 persone, a bordo della quale c’erano 16 lavoratori oltre ai tre "caporali". Dalle testimonianze raccolte è emerso che i braccianti, con la promessa di ottenere una regolare assunzione, erano diretti nelle campagne limitrofe per lavorare nei campi per 10 ore al giorno con una retribuzione media giornaliera di 30 euro mai corrisposta. Tre dei braccianti identificati, anche loro romeni, nei giorni scorsi si erano presentati ai carabinieri, denunciando di aver subito una aggressione da parte di uno dei tre "caporali".