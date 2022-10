Giallo a Taranto: marito e moglie trovati morti in due case

Giallo a Taranto: marito e moglie sono stati trovati senza vita in due case diverse dalla Polizia.

La donna pare fosse malata da qualche tempo. Ancora da capire cosa sia avvenuto oggi pomeriggio. L'uomo è stato il primo ad essere trovato: si era tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. Poi il ritrovamento della donna.

Giallo a Taranto

L'uomo, un 50enne, è stato il primo ad essere ritrovato in un'abitazione di campagna tra Lama e San Vito. La donna, 53 anni, invece è stata trovata senza vita, intorno alle 17, nell'abitazione della coppia in viale Virgilio 39. Secondo il medico legale, giunto sul posto, non vi sarebbero apparenti segni di violenza sul corpo della donna ma si stanno effettuando altri accertamenti sul cadavere. Non si esclude, almeno per il momento, la possibilità che si sia trattato di un omicidio-suicidio.

Notizia in aggiornamento