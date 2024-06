G7 in Puglia, arriva un nuovo gusto di gelato per omaggiare l'evento mondiale

Per rendere omaggio al 50esimo vertice mondiale, Enzo Iannacone, Cavaliere del gelato, ha creato, nel suo laboratorio del gusto di Grottaglie (Taranto), una golosità dedicata ai grandi Capi di Stato che si ritroveranno a Borgo Egnazia, un gelato speciale.

Tutto pronto in Puglia per accogliere i grandi Capi di Stato e le delegazioni che parteciperanno al G7. L’evento vedrà la partecipazione anche del Presidente del Consiglio Europeo e della Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell’Unione Europea. Il vertice sarà presieduto da Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e vedrà la partecipazione di Papa Francesco.

“Si tratta di un’omaggio ai grandi capi di Stato e alle delegazione che arriveranno nella nostra regione.

Un gelato formato da sette palline: una per ogni Paese membro del forum. Ho voluto sperimentare le materie prime locali e la grande tradizione dolciaria pugliese per offrire sette autentici bon bon che abbracciano l’intera Puglia, pronti a soddisfare i palati più esigenti”.

E’ quanto dichiara Iannacone, maestro gelatiere fresco della riconferma per il 2024 dell’ambito Due Coni Gambero Rosso Eccellenze Gelaterie d’Italia.

“Biscotto di Ceglie Messapica, Sospiro di Bisceglie, Colombino di Manduria, Mandorla di Toritto, Cupeta Salentina, Caciocavallo ubriaco di Martina Franca, Ciliegia Ferrovia di Turi. Sono questi i sette gusti che formano il Gelato al G7 in Puglia. Sette palline delicatamente adagiate su una bellissima coppa forgiata dalle abili mani di maestri d’arte nel Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie. Un gelato che emoziona ad ogni assaggio”.