Furto nella notte al liceo De Ruggieri di Massafra: danni da 2mila euro

All’indomani del furto perpetrato da ignoti al liceo massafrese Domenico De Ruggieri, di via Crispiano, proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Massafra diretta dal capitano Quintino Russo, in sinergia con i militari della stazione guidata dal luogotenente Leonardo Carucci.

Si cercano immagini dalle telecamere di videosorveglianza posizionate nei paraggi. Gli inquirenti cercano di far luce anche sul mancato trasferimento dell’allarme all’istituto di vigilanza. Oggi sono previste anche interlocuzioni tra il sindaco di Massafra Fabrizio Quarto e gli uomini dell’Arma.

I fatti

Un brutto inizio di settimana per la comunità scolastica del liceo De Ruggieri, di via Crispiano. All’apertura dell’istituto, ieri mattina, il personale ha riscontrato delle anomalie ad una vetrata perimetrale. A seguito di accertamenti più accurati si è subito capito che la scuola, nella notte, era stata oggetto di attenzione da parte di sconsiderati, i quali hanno portato via un service audio, un mixer con relativa strumentazione (appena acquistati), del valore commerciale di circa 2mila euro, oltre ad alcuni strumenti musicali.

«Alla riapertura post domenicale – racconta la dirigente scolastica Elisabetta Scalera - abbiamo scoperto che la scuola era stata visitata da estranei. La struttura è dotata di un impianto di antifurto collegato alla vigilanza. Ma praticamente c’è stato un problema di trasmissione, tale da non consentire di segnalare l’allarme alla vigilanza. Condizione che ha permesso i ladri di agire in maniera indisturbata».