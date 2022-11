Furto di alimenti alla Caritas: indagini lampo, denunciato un 26enne

Un furto di varie derrate alimentari è stato messo a segno all’interno di un deposito della Caritas, ubicato nel cuore della città di Taranto. I responsabili hanno denunciato presso la Stazione Carabinieri di Taranto San Cataldo.

Le indagini

Le indagini hanno permesso di recuperare l’intera refurtiva, nascosta in un locale in uso ad un 26enne tarantino, già noto alle forze dell’ordine, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, per l’ipotesi di reato di ricettazione, fatta salva la sua presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

La merce, che era in buono stato di conservazione, è stata riconsegnata alla Caritas di Taranto.