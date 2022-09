Se ne va l'unico medico in servizio, pazienti in attesa al pronto soccorso

L’episodio che si è verificato ieri all’ospedale Giannuzzi di Manduria ha davvero dell’incredibile e ha creato rabbia e indignazione tra coloro che sono stati costretti ad attendere per essere sottoposti a visita medica. Infatti, alle 16.45 l’unico medico in servizio presso il pronto soccorso, a seguito di un’urgenza, ha dovuto assentarsi per assistere un paziente in ambulanza trasportato a Taranto. Da quanto rilevato non era disponibile neppure un medico reperibile, per cui, per sopperire a tale carenza, non si è potuto fare altro che avvertire il direttore del Pronto Soccorso, dottor Francesco Turco, il quale, con alto senso di responsabilità, malgrado non fosse in servizio né reperibile, si è recato ugualmente in ospedale per assistere i pazienti, dove è giunto alle 18.

L'episodio

Per un’ora e un quarto il pronto soccorso è rimasto privo del medico di turno, eccetto, in caso di emergenza, cercando di coprire l’intervento con il supporto di un medico che, nel frattempo, ha dovuto lasciare il proprio reparto rimasto sguarnito per coprire momentaneamente la carenza al pronto soccorso.



Una specie diche di tanto in tanto si ripete. Intanto, è innegabile che ieri pomeriggio, dalle 16.45 alle 18 si è rimasti senza medico, e nella struttura del pronto soccorso c’erano 18 pazienti in carico, tra cui 2 codici arancioni e 7 in sala d’attesa con varie patologie. Una situazione che ha dell’incredibile in un sistema sanitario che, da quanto si verifica quotidianamente, spesso non tiene conto delle esigenze territoriali, dovendo effettuare tagli dovuti alla spesa sanitaria per ciascuna regione. Quello di ieri, è un caso emblematico ma, è bene ricordare che per tutta l’estate al pronto soccorso di Manduria c’era quasi sempre un solo medico in servizio, malgrado sia noto da sempre che, proprio nella stagione estiva, l’utenza che fa capo al Giannuzzi si dilata notevolmente, con l’aggiunta di oltre 100mila persone che stazionano sulla costa orientale jonica ed hanno come punto di riferimento la struttura di Manduria. Il progressivo ridimensionamento del personale ha portato un sovraccarico di lavoro sulle strutture di pronto soccorso e i pochi medici che hanno in carico il servizio sono costretti talvolta a straordinari forzati pur di coprire i turni. I professionisti vengono sottoposti a uno stress psico- fisico tale da poter compromettere la propria salute e di riflesso la qualità del servizio reso ai pazienti. Per la carenza di medici ne sono stati ingaggiati provvisoriamente alcuni dall’Albania: per un certo periodo hanno operato presso il Giannuzzi ma poi non è stato reso noto il perché non siano rimasti in tale struttura.Sull'episodio è intervenuto il consigliere regionale di Forza Italia, Vito De Palma: «Purtroppo, quando si preferisce difendersi anziché mettersi in discussione per migliorare le cose, accade esattamente quanto successo ieri all’ospedale di Manduria: per più di un’ora, il pronto soccorso è rimasto senza medico. L’unico in servizio era impegnato ad assistere un paziente che veniva trasportato a Taranto in ambulanza. Ebbene, cosa avrà da dire oggi l’Assessore alla Sanità della Puglia (Rocco Palese - ndc)? Il problema vero dell’ospedale di Manduria è la gravissima carenza di medici e infermieri. Una carenza che non ha riverberi solo sulla qualità del servizio, ma anche sulle condizioni di assoluto stress a cui sono sottoposti i dipendenti, costretti a turni di lavoro massacranti per garantire le cure ai cittadini e sopperire alle falle della programmazione. Parlare di grandi risorse in arrivo per la riqualificazione della struttura è una tecnica di distrazione che non sortisce alcun effetto perché i fatti sono impietosi. Ieri poteva accadere di tutto e il paziente, al pronto soccorso, non avrebbe ricevuto una risposta soddisfacente. Il nostro territorio merita rispetto e a Manduria ormai la situazione è inaccettabile».