Danno fuoco al gel igienizzante nel bagno della scuola, ustionato uno studente

Uno stupido gioco finito male. E, per fortuna, visto che sarebbe potuta andare peggio. Sta di fatto che un incendio si è svilupato in un istituto scolastico di Taranto, più precisamente nei bagni della scuola con il coinvolgimento di due studenti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

L'episodio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ragazzi avrebbero armeggiato con un accendino, evidentemente avvicinandosi troppo al gel per sanificare le mani, ormai obbligatorio nelle scuole. A quel punto, dal liquido altamente infiammabile sarebbe scoppiato l’incendio, procurando delle bruciature ad uno di loro. A prestare i primi soccorsi, il personale del 118 che ha provveduto al trasporto del malcapitato in un ospedale della zona. Per lui 20 giorni di prognosi. La dinamica dell’accaduto in ogni caso, non è ancora molto chiara.

Gli agenti della Polizia sono intervenuti sul posto, acquisendo una serie di testimonianze, comprese quelle dei due protagonisti della vicenda. Nessun atto di bullismo dunque, ma “solo” un “gioco” che ha preso una brutta piega e poteva finire anche peggio.