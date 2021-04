Paura a Lecce dove un fulmine ha colpito una delle palme che si trovano all'ingresso nord della città, nella rotatoria nei pressi dell'hotel Tiziano. L'albero, alto oltre dieci metri, ha preso fuoco diventando una minacciosa torcia accesa. In tanti si sono fermati a riprendere e fotografare la scena.

Il maltempo continua a imperversare danneggiando soprattutto i raccolti in un periodo cruciale dell'anno per una serie di colture. Dopo le gelate di inizio mese e la pioggia caduta abbondantemente nelle ultime ore, adesso è la volta di una violenta grandinata che si è abbattuta stamattina soprattutto nel versante orientale della provincia di Taranto, in particolare nel territorio di Avetrana. Scendendo bella fascia ionica del Salento, dove ha imbiancato anche Lecce, Copertino e Nardò e Taurisano.

Spettacolo e danni

Il ghiaccio ha praticamente imbiancato un’intera fascia di territorio, quasi fosse neve. Scatti davvero insoliti e assolutamente lontani dal consueto clima mite di fine aprile, immortalano vigneti e uliveti completamente imbiancati come anche le strade della cittadina.

Ma al di là delle immagini inusuali, quel che resta sono le conseguenze.

È infatti in corso la stima dei danni e si teme l'ennesimo colpo sferrato verso il comparto agricolo già fortemente provato dalla crisi economica.