“Epilazione definitiva, a regola d'arte”, parola di Frida Kahlo: la trovata pubblicitaria diventa virale

Frida Kahlo “sponsor” involontaria di un centro estetico di Grottaglie, in provincia di Taranto. “Epilazione definitiva a regola d'arte”, recita il manifesto sei per tre comparso nel capoluogo ionico e nell'area tutto intorno: da un lato l'artista messicana al naturale, con le folte sopracciglia e il baffetto, dall'altra ripulita da ogni “pelo superfluo”, a regola d'arte appunto.



Una trovata ironica, notata dal giornalista Emilio Cattolico a San Giorgio Ionico e condivisa quindi su Facebook: «Due anni fa - scrive - azzardai che un 80 per cento di persone parlavano di Frida Kahlo senza conoscerne nulla o quasi. Un dato non lontano se si pensa che qualche mese dopo il 69 per cento di un campione di intervistati non era a conoscenza né del nome di Rivera, tantomeno di che mestiere facesse. Sarebbe bastato il film».

