A 102 anni rischia di soffocare in casa, salvata dai carabinieri

Ha rischiato di morire soffocata a 102 anni, ma è riuscita a salvarsi grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri. È anche fortunata la supernonna di Fragagnano (Taranto). Era in casa quando è stata colta da malore. È scattato l’allarme tra i familiari e i vicini e qualcuno in strada ha fermato una pattuglia dell’Arma che proprio in quel momento passava sul corso Vittorio Emanuele. Così i militari, dopo aver chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118, sono accorsi in casa ed hanno soccorso l’anziana donna praticando le manovre indicate per impedire il soffocamento. Ora la centenaria sta bene.