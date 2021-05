Fondi europei, un protocollo per prevenire illeciti e infiltrazioni: intesa enti-forze di polizia-associazioni di categoria

A Taranto un'intesa per la legalità è stata firmata in prefettura da enti locali, forze di polizia e associazioni di impresa contro il rischio di infiltrazioni criminali. «L’ipotesi di aggressione da parte della criminalità, organizzata e non, delle risorse che affluiranno col Piano nazionale di ripresa e resilienza, è di grande attualità», sottolinea prefetto di Taranto, Demetrio Martino. «Quest’accordo vuole mettere al sicuro e proteggere i circuiti sani della produzione del territorio, dagli appetiti criminali che potrebbero aggredirlo e inquinarlo. Parliamo anche di organizzazioni che potrebbero venire da altre province e dal di fuori della Puglia».

«Abbiamo innalzato il piano delle cautele antimafia», aggiunge Martino. «Mettiamo sotto tutela antimafia anche settori che non lo sarebbero, come i grandi interventi di edilizia. Prevediamo, infatti, la certificazione antimafia per le lottizzazioni e gli interventi di compensazione degli oneri di urbanizzazione con le opere di urbanizzazione primaria».

L’accordo per evitare che le risorse del Recovery Fund possano richiamare gli “appetiti” della criminalità organizzata, deve essere esteso come modello applicativo anche al piano per i Giochi del Mediterraneo e alle risorse del Just Fund Transition (JFT in sigla), cioè il nuovo fondo europeo che aiuta alcune aree (in Italia, Taranto e Sulcis) a superare la stretta dipendenza dalle fonti fossili.

Lo ha detto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci: «Stiamo vivendo - ha detto il sindaco - una fase di grande investimenti pubblici e siamo riusciti ad attrarre risorse per alcune centinaia di milioni. Non è quindi un fatto banale che una città con queste complessità, trovi la maniera di fare sinergia».