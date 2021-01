Focolaio nella rsa, 22 contagiati a Villa Francesco

Sono sinora 22 gli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale di Mottola contagiati dal coronavirus. La notizia del focolaio scoppiato già da alcuni giorni, è stata diffusa oggi dal sindaco Giampiero Barulli che per confermare le voci ha chiamato il Dipartimento di prevenzione di Massafra dove ha ottenuto la conferma.

«Villa Francesco», questo il nome della Rsa situata sulla strada per Noci, ospita una quarantina di anziani che dall’inizio della crisi pandemica vivono isolati dal resto del mondo fatta eccezione per il personale addetto all’assistenza e ai soci della struttura.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl ha disposto lo screening per la ricerca dl virus su tutto il personale.

