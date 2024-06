Il fiuto dei cani per combattere la Xylella: ecco cosa prevede il programma

Il fiuto dei cani contro la Xylella. Continuano le attività di “We search the Xylella with dogs” (Cerchiamo la Xylella con i cani), un progetto innovativo che vede collaborare il terzo settore e la pubblica Amministrazione per contribuire a contrastare la Xylella fastidiosa. Obiettivo del progetto è quello di addestrare, grazie all’esperienza pluriennale di esperti dog trainer, cani randagi ospiti dei canili di Sava e Martina Franca alla ricerca e individuazione del batterio della Xylella nella fase iniziale del contagio della pianta di ulivo. Com’è noto, infatti, il periodo di latenza di questa patologia fitosanitaria, prima che si manifestino i suoi effetti devastanti, è di circa due anni.

I primi risultati ottenuti in otto mesi di addestramento dei cani saranno presentati nell’evento “Ricerca con i cani del batterio Xylella Fastidiosa” che si terrà comani alle 10.30 nel “Museo dell’Olio” in piazza Spagnolo Palma a Sava.

Interverranno l’onorevole Dario Iaia, componente della commissione parlamentare Ambiente, lavori pubblici e territorio, il sindaco Gaetano Pichierri, Adriano Decataldo, Presidente Social Point OdV, e il dog trainer Francesco Spagnolo. Saranno prima illustrate le modalità e le finalità del progetto e poi ci sarà una dimostrazione di ricerca del batterio della Xylella da parte di alcuni cani, addestrati nell’ambito del progetto, che dovranno individuare l’unica pianta infetta tra otto. Il partenariato del progetto è costituito da Social Point OdV, capofila, il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia", il Comune di Sava, il Comune di Martina Franca e Alpaa (Associazione Lavoratori Produttori Alimentari Ambientali). È stato il Crsfa - Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo, a fornire i campioni di pianta infetta ai dog trainer del progetto che poi hanno elaborato e messo a punto un protocollo per addestrare i cani a questo tipo di attività. Il progetto prevede l’impiego di figure specializzate tra cui, oltre ai volontari , anche un veterinario dell’Ambulatorio Veterinario “San Antonio Abate” di Sava, e un Educatore Cinofilo.

