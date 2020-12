Firmato l'accordo tra Invitalia e ArcelorMittal: l'acciaio torna allo Stato. Il sindaco: "Per noi è carta straccia"

Firmato l'accordo tra ArcelorMittal e Invitalia per l'ingresso dello Stato nell'ex Ilva. L'intesa prevede un aumento di capitale di AmInvest Co. Italy Spa per 400 milioni di Euro, che darà a Invitalia il 50% dei diritti di voto della società. A maggio del 2022 è programmato, poi, un secondo aumento di capitale, che sarà sottoscritto fino

a 680 milioni da parte di Invitalia e fino a 70 milioni di parte di ArcelorMittal.

Al termine dell'operazione Invitalia sarà l'azionista di maggioranza con il 60% del capitale della società, avendo ArcelorMittal il 40%.

L'accordo - spiega una nota di Invitalia - contiene, poi, un articolato piano di investimenti ambientali e industriali.

Un diluvio di commenti ha investito la città di Taranto. Positivi da parte di esponenti politici di Governo, critiche dai movimenti ambientalisti e dagli enti locali.

In particolare negativo il parere del Comune di Taranto: «Noi ancora adesso non conosciamo le carte di dettaglio di questo piano e andiamo avanti con l'accordo di programma. Questo piano per noi è carta straccia, noi dobbiamo occuparci della salute del tarantini». Così il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Comune e Regione, come è noto, intendono costituire il «Tavolo per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la bonifica, il risanamento ambientale, la riconversione e lo sviluppo del polo siderurgico di Taranto» con proposte alternative a quelle del governo e della multinazionale.

