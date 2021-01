Firmato il decreto, Prete resta a capo dell'Autorità portuale di Sistema Mar Jonio

Sergio Prete è stato confermato come presidente dell’Autorità portuale del Mar Ionio. Il decreto di nomina a firma del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, è arrivato dopo il via libera delle commissioni parlamentari. Prete - tra commissariamento e presidenza - è stato nominato la prima volta alla guida dell'ente nel 2011. Con questa ulteriore nomina, sarà a capo del porto di Taranto per un altro quadriennio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA