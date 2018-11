Fine della crisi al Comune di Taranto, il sindaco Melucci ha ritirato le dimissioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si conclude la crisi al Comune di Taranto. Il sindaco Rinaldo Melucci ha infatti ritirato ufficialmente le dimissioni annunciate il 1 novembre scorso, all'indomani della pesante sconfitta nella corsa per la Provincia, appannaggio del sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti. In quella occasione Melucci non ottenne nemmeno i voti della sua maggioranza in consiglio comunale e per questo decise di dimettersi. Tuttavia, al termine di un giro di consultazione con i gruppi della sua vecchia maggioranza, Melucci ha ricevuto il via libera da 16 consiglieri che, con il suo voto, gli consentono di avere il controllo del consiglio. Non solo. A spingere Melucci verso il ripensamento anche la presa d'atto della frattura nell'opposizione: sono stati infatti solo 13 i consiglieri di minoranza che hanno aderito all'iniziativa della raccolta di firme per lo scioglimento. Nel frattempo Melucci ha incassato il sì della consigliera del gruppo misto Gina Lupo e la "non belligeranza" di Ciraci di Forza Italia. Posizione cuscinetto anche per i due fratelli Cito di At6. Non ci dovrebbero essere novità nella giunta.