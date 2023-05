Blitz della Finanza nei negozi, sequestrati 145mila oggetti potenzialmente pericolosi. Dodici denunce

Oltre 145mila prodotti, tra i quali bigiotteria e articoli in plastica per uso alimentare privi delle informazioni previste dal codice del consumo sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Taranto in esercizi commerciali nei comuni di Manduria, Avetrana, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe e Sava.

Prodotti potenzialmente pericolosi

Si tratta di articoli privi delle indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all'identità del produttore, all'eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno al consumatore, nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

Dodici persone denunciate

A conclusione degli approfondimenti investigativi sono stati denunciati i titolari delle 12 rivendite interessate dal controllo.

Le indagini della compagnia di Manduria della Guardia di finanza ora sono finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, nonché al recupero a tassazione dei ricavi derivanti dalle condotte illecite.