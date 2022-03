Fabio e Annalisa, i due giovani fidanzati morti in auto nel Tarantino: avevano 29 anni

Tragico schianto sulla Ginosa-Laterza nel Tarantino. Due fidanzati Fabio Lippolis, 29 anni, di Ginosa e Annalisa Guida, di 28 anni, di Laterza, sono morti in un incidente stradale sulla statale 580. La coppia viaggiava a bordo di una Mini Cooper che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Seat Ibiza all'altezza di una sala ricevimenti. Lippolis è morto sul posto mentre il cuore della fidanzata ha smesso di battere poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida dell'altra auto coinvolta nello scontro c'era un 27enne di Laterza, Giuseppe Falcone, trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Annalisa Guida era tornata nel suo paese da poche settimane dopo una esperienza lavorativa come consulente finanziario a Milano ed era in viaggio con il fidanzato che lavorava come consulente del credito in Compass Banca. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto nella serata di ieri venerdì 4 marzo sulla strada statale 580 Laterza-Ginosa. La circolazione sulla statale è stata interrotta per ore per consentire la messa in sicurezza e la rimozione della carreggiata dai rottami. Sul posto 118, Vigili del fuoco, Polizia Locale di Laterza e carabinieri al lavoro per ricostruire quanto accaduto.