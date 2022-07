Ferretti, firmato l’accordo di programma per gli yacht a Taranto

Passo dopo passo avanza il progetto del gruppo Ferretti per la realizzazione a Taranto, nell’area dell’ex yard Belleli a Mar Grande, di uno stabilimento che costruirà scafi per yacht. Il giro delle firme sull’accordo di programma relativo a bonifica, messa in sicurezza e reindustrializzazione del sito, che nelle settimane scorse era stato inaugurato dal ministro per il Sud, Mara Carfagna, si è arricchito di altre due firme: del Comune di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati