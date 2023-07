False domande per regolarizzare migranti: due arresti a Taranto. Il provvedimento è scattato nell'ambito di una inchiesta sulla presunta falsificazione di domande di emersione dei cittadini stranieri irregolari sul territorio italiano a scopo di lucro. La Polizia ha arrestato e posto ai domiciliari due persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura.

Le accuse

Una di loro è ritenuta responsabile, in concorso, dei reati di peculato, favoreggiamento aggravato dalla permanenza illegale di cittadini stranieri irregolari nel territorio tarantino, falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e tentata truffa in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'altra è accusata del reato di peculato in concorso.