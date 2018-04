Fa innamorare una donna più anziana per estorcerle denaro: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha intrapreso una relazione sentimentale con una donna più anziana di lui, di Mesagne, in provincia di Brindisi, che presto si è rivelata come un rapporto segnato da violenze, soprusi e l'evidente finalità di estorcerle denaro. I carabinieri di Torricella, in provincia di Taranto, e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manduria, in collaborazione con i militari di Mesagne, hanno arrestato un uomo di 32 anni, con precedenti di polizia, con le accuse di estorsione continuata, percosse, appropriazione indebita e truffa ai danni di una donna di Torricella. Le indagini, partite a seguito della denuncia presentata dalla vittima, una 52enne residente a Torricella, hanno portato a raccogliere gravi indizi di responsabilità a carico dell'arrestato, pienamente condivisi dall'Autorità Giudiziaria, il gip del tribunale di Taranto, Giuseppe Tommasino, che ha emesso il provvedimento chiesto dal pubblico ministero Enrico Bruschi. Durante l'attività investigativa è emerso che l'uomo era spinto da evidenti interessi economici. La relazione, iniziata a gennaio del 2017, si è evoluta in un rapporto sempre più violento finalizzato all'ottenimento di somme di denaro. L'uomo, durante tutto il 2017 e fino al febbraio 2018, con minacce e percosse in più occasioni, è riuscito ad appropriarsi di somme di denaro per un ammontare complessivo di oltre 22.000 euro. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.