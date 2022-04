Ex Ilva, Bernabè: «Taranto sarà il polo dell'industria verde»

«Acciaierie d'Italia sta investendo in ricerca e sviluppo affinchè Taranto diventi il polo della decarbonizzazione e dell'industria verde: la città, però, dovrà cambiare la sua narrazione» . Lo ha detto il presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè, ospite del vertice degli industriali jonici Salvatore Toma, parlando dell'ex Ilva alla delegazione di imprenditori tarantini riunitisi per l'occasione nella sede di Confindustria Taranto.

«Un percorso contrassegnato da difficoltà e discontinuità»

«Le acciaierie - ha aggiunto riferendosi allo stabilimento di Taranto - hanno dimostrato una resilienza straordinaria, pur dopo le annose vicende del sequestro degli impianti, del commissariamento e delle alterne circostanze che hanno contrassegnato l'ingresso di Arcelor Mittal. Un percorso lastricato di difficoltà e di discontinuità, di variabili esogene ed endogene che hanno costretto Ami a tenere in piedi lo stabilimento operando in un contesto di restrizioni che hanno colpito inevitabilmente tutto lo stabilimento, compreso il sistema delle forniture».