A pochi giorni dall’udienza al Tribunale di Milano (19 giugno alle 9.30) che dovrà esaminare le prime 981 istanze dei creditori di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, si solleva un’altra protesta dall’indotto. Che tra i creditori è il più penalizzato, visto che non ha ancora riscosso i crediti maturati nove anni fa con l’amministrazione straordinaria di Ilva.

APPROFONDIMENTI IL SIDERURGICO Ex Ilva, gli ucraini di Metinvest visitano lo stabilimento di AdI a Taranto SIDERURGICO Le imprese dell’indotto ex Ilva. «I pagamenti servono subito» IL SIDERURGICO Ex Ilva, la priorità del ministro Pichetto Fratin: «Senza carbone, ci riusciremo»

Adesso a protestare è Casartigiani, l’organizzazione che rappresenta i trasportatori, promotrice di un sit in con i mezzi davanti alla portineria C durato diverse settimane tra gennaio e febbraio scorsi, con fermo delle attività.

“Nel progetto di passivo di Acciaierie d’Italia in Amministrazione straordinaria la maggioranza dei crediti delle imprese di trasporto sono stati riconosciuti dai commissari chirografari e non privilegiati” scrive Casartigiani in una lettera ai commissari AdI, Fiori, Quaranta e Tabarelli, e al sottosegretario alla presidenza, Mantovano, e ai ministri Urso (Imprese), Fitto (Sud e Coesione), Salvini (Trasporti e infrastrutture), Calderone (Lavoro) e Giorgetti (Economia). Mancato riconoscimento che implica tempi più lunghi nella liquidazione.

“Nelle interlocuzioni istituzionali intercorse - sostiene Casartigiani - avevamo posto già all’attenzione la problematica. Pensavamo fosse ormai risolta con la modifica dei testi normativi, ma ad oggi di fatto non è così, portando alla condanna a morte molteplici piccole aziende”. Eppure, evidenzia Casartigiani nella lettera, “molte imprese dell’autotrasporto hanno ottenuto dalla Magistratura ragione sulla prededuzione dei propri crediti vantati nei confronti dell’ex Ilva”. A tal proposito, viene richiamata la Corte di Cassazione, che nella sentenza di luglio 2022 ha riconosciuto la prededuzione “quanto ai crediti anteriori all’ammissione alla procedura vantati da piccole e medie imprese, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali”.

Casartigiani ricorda che la Cassazione, contrariamente a quanto deciso nel 2019 dal Tribunale di Milano, “qualifica come deducibili non solo i crediti relativi ai trasporti in entrata, ma anche ‘prestazioni postume rispetto alla produzione in sé e per sé considerata. Tali sono non solo quelle necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali, ma anche quelle finalizzate alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute”. Secondo Casartigiani, che cita la sentenza, “il legislatore ha assunto come pari rilevante anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’Ilva, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica”. Casartigiani chiede quindi a commissari e Governo la convocazione del tavolo dell’indotto costituito a marzo, anche per verificare a che punto sono le altre misure di sostegno alle imprese.

In verità, sulla mancata prededuzione dei crediti del trasporto i commissari hanno annunciato un riesame della situazione, chiedendo alle imprese di fornire documenti integrativi a quelli presentati, ma evidentemente la situazione non si è ancora mossa se adesso Casartigiani interviene sul Governo. Così come va detto che la prededuzione, ovvero la possibilità di accedere alla liquidazione anticipata dei crediti, viene ritenuta da Aigi, l’associazione dell’indotto, una misura importante ma che non dà liquidità immediata, ciò di cui le imprese hanno bisogno ed è per questo che si sollecita lo sblocco delle misure Sace e Mediocredito centrale.

E oggi, intanto, si discute al Tribunale di Milano la dichiarazione di insolvenza per Acciaierie d’Italia Holding. Ad essa fanno capo le controllate AdI Energia, che gestisce le centrali elettriche dello stabilimento di Taranto, e AdI Servizi Marittimi, a cui fanno capo le navi. Società che dal 17 aprile sono già in amministrazione straordinaria. Oltreché dai commissari, l’insolvenza per le controllate, al pari di Acciaierie d’Italia spa, è stata chiesta al Tribunale fallimentare anche dalla Procura di Milano, che ha aperto un fascicolo esplorativo circa l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA