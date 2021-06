Ex Ilva, Vendola: «Tra magistrati e popolo qualcosa si è spezzato ma occorre deporre le armi»

«Ho avuto messaggi di solidarietà che non ho gradito molto, perché io penso che non bisogna rinfocolare la guerra, tra politica e giustizia. Anzi bisogna deporre le armi e riflettere seriamente sui mali che ci sono e che ci sono stati. Che in Italia ci sia un problema di garantismo e di rispetto delle garanzie dei cittadini, è un'esigenza che prescinde dal mio caso ed è sotto gli occhi di tutti». Lo ha affermato l'ex presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, nel commentare nuovamente - ospite all'Aria che tira su La7 - la condanna a 3 anni e mezzo nell'ambito del processo per disastro ambientale causato dallo stabilimento siderurgico di Taranto.

APPROFONDIMENTI LO SCONTRO Ex Ilva, «Carneficina? Lo Stato di diritto si fonda sul... LE REAZIONI Ex Ilva, sentenza storica sul disastro ambientale. Vendola:... IL CASO Ex Ilva, i Riva condannati a 22 e 20 anni di carcere. A Vendola 3...

«Ogni anno - ha aggiunto - ci sono migliaia di persone che vengono sottoposte a custodia cautelare e che poi risultano innocenti. Gli errori giudiziari ci sono, come insegna la vicenda di Antonio Bassolino che ha subito 19 processi ma che è stato sempre assolto; o la vicenda di Ottaviano Del Turco al quale è stata distrutta la vita... La giustizia dovrebbe recuperare la propria autorevolezza, perché nel rapporto con il popolo qualcosa si è guastato», ha concluso Vendola.