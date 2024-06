Sono arrivati dall’Ucraina ed entrando nello stabilimento di Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva di Taranto, si sono sentiti un po’ a casa loro.

Perché gli impianti di Mariupol dell’acciaieria Azovstal, distrutti dai bombardamenti dei russi, sono per molti aspetti simili a quelli di Taranto. La delegazione di Metinvest che da ieri è a Taranto, è meno folta, numericamente, di quella di Vulcan Steel e Steel Mont, che nel siderurgico è stata la scorsa settimana (cinque contro circa dieci), ma, secondo le prime impressioni che filtrano, è apparsa più interessata ad un’eventuale acquisizione degli asset.

La ragione? Metinvest ha la disponibilità delle materie prime per fare acciaio, ma non ha più gli impianti per produrlo in quanto i suoi sono stati messi ko dalla guerra. E quindi se andasse in porto l’operazione dell’ex Ilva, Metinvest avrebbe di nuovo un importante presidio di produzione. A ciò si aggiunga che nella logica di ricostruire una presenza operativa al di fuori dall’Ucraina, si colloca anche l’investimento di Metinvest a Piombino per un forno elettrico: 2 miliardi di euro e lavoro per circa 1.500 persone. Per questo progetto Metinvest conta di chiudere la fase preliminare, connessa all’accordo di programma, prima della pausa estiva e avviare poi i lavori entro fine anno. E proprio riferendosi a Piombino e non nascondendo l’interesse per Taranto, di cui gli ucraini ben conoscono criticità e complessità, l’amministratore delegato di Metinvest, Yury Ryzhenkov, ha detto mesi fa: «Investire adesso in Ucraina è difficile, quindi abbiamo deciso di iniziare dall’Italia e dar prova del modello. Poi potremo estenderlo ad altri siti».

E ancora, per l’ad di Metinvest, «oggi l’Italia importa oltre 6 milioni di tonnellate di laminati a caldo all’anno. Ne consegue che c’è un grande bisogno di questo prodotto e anche a Taranto c’è spazio per aumentare la produzione. Il nostro obiettivo primario in questo momento è Piombino. Poi se vediamo un’opportunità su Taranto, perché no? Possiamo guardarci».

Era gennaio quando Ryzhenkov pronunciò queste parole in una intervista al “Corriere della Sera”. Acciaierie d’Italia era nell’anticamera del commissariamento e dell’amministrazione straordinaria, che avverrà poi il 20 febbraio, ed ora la visita in corso costituisce in un certo senso la continuità di quelle frasi.

La delegazione giunta a Taranto ha tra i suoi componenti rappresentanti del ramo Mergers and Acquisitions (in sigla M&A) che si occupa delle operazioni di acquisizioni e/o fusioni.

Ieri gli ucraini hanno incontrato i commissari di Acciaierie, Fiori, Quaranta e Tabarelli e il direttore generale Saitta, quindi hanno visitato i laminatoi e gli sporgenti portuali. Oggi vedranno altiforni e acciaierie, dopodiché si sposteranno negli stabilimenti di Genova e Novi Ligure.

Il loro percorso, quindi, è da Sud a Nord, mentre il tragitto inverso hanno effettuato nella scorsa settimana gli indiani di Vulcan Steel e Steel Mont. Altra differenza che si evidenzia è che gli indiani ruotano attorno a Jindal, partecipe in Vulcan Steel - Steel Mont, a quanto pare, ha svolto solo un ruolo di consulenza -, mentre Metinvest sarebbe più strutturata come società.

La delegazione ucraina è ritenuta di buon livello, formata da persone in grado di riferire ai vertici societari e di contribuire anche alla decisione finale. Vedendo gli impianti, gli ucraini - stando alle impressioni filtrate - avrebbero notato che sicuramente l’ex Ilva è messa male, convenendo però che questo è essenzialmente frutto dei mancati interventi e della mancata manutenzione della precedente gestione, quando Acciaierie era a trazione ArcelorMittal.

Non sarebbero quindi impianti obsoleti o da chiudere, ma da rimettere a posto investendovi perché hanno ancora delle potenzialità.

Con Metinvest terminano per ora le visite dei potenziali investitori per l’ex Ilva. Non sono programmate altre visite, sebbene vi sia un interesse per Acciaierie anche da parte di Arvedi.

Ieri, intanto, Acciaierie ha nominato il nuovo responsabile della supply chain (la catena degli approvvigionamenti): si tratta di Angelo Colucci, che prende il ruolo di dirigente. Colucci era già in AdI e fu mandato via dall’ex ad Lucia Morselli. “Colucci - annuncia AdI - ha sviluppato nel corso della sua carriera molteplici esperienze professionali nell’ambito della logistica e assumerà la responsabilità della supply chain, garantendone la gestione attraverso tutti i servizi di logistica. A Colucci viene assegnato anche il presidio dei Servizi Marittimi e del polo logistico di Marghera. Con questa operazione, Acciaierie d’Italia in as realizza un presidio unitario e specifico su tutta la catena dei processi relativi a tale settore strategico anche attraverso il governo della relativa programmazione”.

