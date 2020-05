Ex Ilva, i test della discordia scovano 4 operai “positivi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zero nuovi positivi e zero decessi ieri nella provincia di Taranto. Dati confortanti nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia che da oltre due mesi monitora territorio per territorio la diffusione dell'infezione da coronavirus. Sempre in calo anche il numero di pazienti ricoverati nell'hub Covid San Giuseppe Moscati di Taranto che, ieri, nei suoi quattro reparti dedicati alla malattia da Covid-19 ospitava 48 persone tra gravi e meno gravi e quelli in attesa di diagnosi.Ad impensierire gli addetti ai lavori è il risultato della prima parte dello screening sierologico effettuato sui dipendenti di ArcelorMittal con i cosiddetti test rapidi. Voluto dall'azienda che ha incaricato una società specializzata, la «Ecopan Sanità Srl di Taranto», l'esame di massa previsto su tutti i 3500 dipendenti attualmente in servizio nel siderurgico (gli altri sono in cassa integrazione), ha sinora fatto emergere quattro sospetti casi di contagio su 150 lavoratori testati sinora, pari al 2,6% degli esaminati.Una percentuale altissima e preoccupante che rapportata ai numeri generali della popolazione di tute blu e poi dell'intera popolazione della provincia di Taranto, che conta circa 580mila abitanti, porterebbe sulle sponde dello Jonio più di 15mila casi di positività al virus. Numeri impressionanti. La Asl, però, che ha chiesto a ArcelorMittal di sospendere lo screening, avverte e rassicura: «I test rapidi inseriti nel progetto sono gravati da sensibilità e specificità molto variabili, per questa ragione il loro utilizzo non consente in alcun modo di fare diagnosi di malattia», scrivono in una lettera inviata alla società franco egiziana, il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl, Michele Conversano e il capo dello Spesal, Cosimo Scarnera. Rimane comunque l'obbligo, da parte dei responsabili della sanità pubblica, non ignorare l'esito dei primi test rapidi eseguiti tra giovedì e venerdì scorso nella tenda-laboratorio allestita in Viale Magna Grecia dalla «Ecopan Sanità» sui primi 150 operai che hanno scelto volontariamente di sottoporsi all'esame. «I dipendenti risultati positivi ai primi test eseguiti si legge nella stessa missiva inviata per conoscenza al medico competente privato, Briatico Vangosa - sono comunque stati presi in carico dal Dipartimento di prevenzione» che oggi stesso, fa sapere la Asl in un suo comunicato stampa, saranno presi in carico dagli specialisti che eseguiranno i prelievi per i tamponi.L'obiettivo dei responsabili della sanità pubblica è abbastanza chiaro: fermare sul tempo possibili allarmi ingiustificati e mantenere la titolarità sul sistema di ricerca della diffusione del virus. «Risulta evidente scrivono Conversano e Scarnera - che in assenza di una corretta interpretazione e di una chiara gestione del risultato, l'esecuzione di tali test non solo risulta di scarsa utilità, ma può essere addirittura fuorviante e dannosa, generando nei lavoratori sottoposti al test convinzioni e comportamenti errati».Uno dei motivi che renderebbe inutile la metodica commissionata da ArcelorMittal, spiega sempre la missiva del Dipartimento di prevenzione Asl, è che la positività rilevata potrebbe riferirsi «ad altri patogeni affini (altri coronavirus umani) che potrebbero rendere il rilevamento degli anticorpi non specifico per l'infezione da Sars-CoV2». Si attende ora la mossa dell'azienda che potrebbe decidere di andare avanti con l'esame di massa.