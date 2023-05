Ex Ilva, Morselli scrive a Gozzi: «Illazioni su prodotti e sicurezza»

«Mettere in dubbio la qualità dei nostri prodotti e la sicurezza dei nostri lavoratori, tanto più in una sede istituzionale e da una posizione come quella che Ella ricopre, è una iniziativa di inaudita gravità, in particolare essendo stata assunta nei confronti di uno dei principali associati dell'associazione che Ella rappresenta, e fortemente lesiva della reputazione e degli interessi commerciali della nostra società». Lo scrive l'Ad di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli in una nota inviata al presidente di Federacciai Antonio Gozzi, replicando ad alcune affermazioni di quest'ultimo durante l'assemblea annuale di Federacciai.

«Abbiamo preso conoscenza con sconcerto - aggiunge Morselli - di alcune asserzioni che ha ritenuto di formulare nel suo discorso del 10 maggio scorso tenuto all'assemblea annuale di Federacciai in relazione alla nostra società, nonché ad uno dei nostri soci indiretti». In particolare, in merito allo stabilimento di Taranto Gozzi ha affermato che esso «ha un deficit di capex ultradecennale e che difficilmente può garantire la qualità dei prodotti e la sicurezza nell'ambiente di lavoro».

"Mai visitato lo stabilimento"

«Non comprendiamo poi - replica Lucia Morselli nella lettera a Gozzi - quali siano i fondamenti delle sue asserzioni, che possono essere facilmente smentite da informazioni pubblicamente disponibili.

Non ci risulta peraltro, che Ella abbia ritenuto di visitare lo stabilimento citato prima di formularle». «Diversamente, il direttore generale di Eurofer, Axel Eggert, al termine della sua recentissima visita a Taranto - osserva l'Ad di Acciaierie - ha riconosciuto gli impressionanti sforzi di ammodernamento degli impianti compiuti negli ultimi anni. Si tratta di investimenti per oltre 2 miliardi di euro realizzati da novembre 2018 a fine 2022, per di più finanziati interamente con fondi generati dalla società o capitali forniti dai soci, poiché ad oggi non è stato erogato nemmeno un euro di incentivi pubblici agli investimenti».

Quanto poi «alla sicurezza dei nostri stabilimenti, le segnaliamo - precisa Morselli - i dati contenuti a pag. 107 nel nostro bilancio di sostenibilità 2022, che indicano una ulteriore calo dell'indice di frequenza degli infortuniche rappresenta il miglior valore mai raggiunto nella storia della società. Relativamente alle illazioni da Lei espresse sulla qualità dei prodotti, rammentiamo come l'azienda abbia recentemente reintrodotti sul mercato Acciai Magnetici e abbia lanciato prodotti nuovi come l'acciaio Luzima ( zinco magnesio) protetto da Trade Mark testimoniando anche con queste iniziative i progressi ed i miglioramenti ottenuti». Infine, Morselli invita Gozzi «a ritrattare pubblicamente e senza indugio» le affermazioni contestate. «In difetto, ci riserviamo - avverte - ogni azione a tutela della reputazione e degli interessi della nostra societa».