Ex Ilva, fondi destinati alla rigenerazione sociale: 30 milioni per 29 interventi

Sono 29 gli interventi previsti dal Piano di rigenerazione sociale, sviluppo economico ed inclusione, per l'area di crisi di Taranto (che comprende oltre al comune capoluogo anche Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte) previsto dal decreto legge 191 del 2015, che conteneva disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo Ilva.

Il Piano è finanziato attraverso risorse, pari a 30 milioni di euro, messe a disposizione e gestite da Ilva spa in amministrazione straordinaria. I progetti sono stati illustrati oggi, nel corso di una conferenza stampa, dal sindaco e presidente della Provincia di Taranto Rinaldo Melucci, dall'avv. Francesco Ardito, uno dei tre commissari di Ilva in As e dai sindaci dei comuni interessati.

I progetti

Gli interventi si rivolgono a famiglie, giovani, minori, anziani, diversamente abili e imprese attraverso ristori e sostegni economici, servizi socio assistenziali, eventi e attività culturali, sostegni alle startup giovanili, laboratori formativi, riqualificazione di aree degradate e centri storici, ripristino e realizzazione di campi sportivi e valorizzazione di beni culturali. Questo il quadro di ripartizione delle risorse: Taranto 20,5 milioni di euro, Crispiano 2,1 milioni, Massafra 4 milioni, Montemesola 900mila euro, Statte 2,5 milioni.

Fino a questo momento sono stati impegnati complessivamente 6 milioni di euro per servizi socio assistenziali (648 unità di ascolto e supporto alle famiglie, 600 unità per socializzazione e supporto agli anziani, sostegno economico a un nucleo familiare, 300 minori assistiti), recupero di beni pubblici da destinare a fini sociali (2 immobili storici, 10 alloggi sociali, 4 impianti sportivi) e servizi incentivanti (38 vincitori per buoni abitativi, 52 beneficiari per bonus libri, 32 sostegni per avvio nuove attività, contributi a 502 tra imprese e operatori culturali). Il termine ultimo per l'attuazione degli interventi è il 31 dicembre 2024.