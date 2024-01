​Ex Ilva, la protesta dell'indotto: operai, sindacati e associazioni in corteo

Dalle 7 di oggi è in corso a Taranto la protesta comune dei lavoratori dell’indotto di Acciaierie d’Italia, sindacalisti, trasportatori, titolari delle imprese appaltatrici e rappresentanti di alcune associazioni di categoria come Aigi, Confapi e Casartigiani. L’iniziativa è indetta dai sindacati Fim, Fiom, Uilm e Usb e alcune associazioni delle imprese vi partecipano direttamente.Anche il Pd, gli Ordini e i Collegi professionali sostengono la protesta odierna.

La crisi

Al centro c’è la crisi, sempre più complessa, di Acciaierie, ma ora a preoccupare e ad allarmare sono i crediti che le imprese avanzano proprio da Acciaierie - che Aigi e Casartigiani valutano complessivamente in quasi 180 milioni -, il lavoro che nel siderurgico non c’è, la cassa integrazione sinora chiesta per circa 2.600 persone, la metà della forza dell’indotto, e l’impatto dell’amministrazione straordinaria verso la quale Acciaierie è ormai incamminata.

Il concentramento è nell’area della portineria imprese e da qui si snoderà il corteo che sfilerà tutt’intorno al perimetro esterno siderurgico approdando infine sull’Appia, la strada che da Taranto va a Bari, dove é la sede della direzione di stabilimento.

A Taranto città i cartelli luminosi di infomobilità segnalano blocchi stradali per manifestazione sulle arterie per Bari, Statte, comune alle porte del capoluogo, e Brindisi-Taranto per Bari. Analogo avviso ha lanciato anche la Questura.