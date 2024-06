«Il fronte Taranto, sia per la produzione dell’acciaio, sia per la decarbonizzazione di un grande impianto come quello di Ilva, è la bandiera dell’Italia. Noi dobbiamo riuscire a tutti i costi». È netto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che ieri pomeriggio è stato a Taranto per un incontro in Autorità portuale col presidente Sergio Prete e il segretario generale Roberto Settembrini. Ma anche sull’ubicazione a Taranto di una delle grandi piattaforme per la costruzione e l’assemblaggio degli impianti eolici offshore galleggianti, il ministro è positivo dopo che Taranto e Brindisi, attraverso le rispettive Autorità portuali, hanno presentato nei giorni scorsi una candidatura congiunta al ministero. «Non posso dire in questo momento cosa preferisco - dichiara Pichetto Fratin -, ma mi aspettavo la candidatura di Taranto. Mi ha fatto piacere che ci sia la candidatura unitaria con Brindisi. È la capacità di una realtà di fare un disegno più ampio, un disegno comune».

APPROFONDIMENTI TARANTO Acciaierie d'Italia, nuovi manager: Valli direttore a Taranto, Franchi direttore IT IL SIDERURGICO Ex Ilva, nuovo direttore generale ad Acciaierie d'Italia: nominato Maurizio Saitta. Ecco chi è

La giornata

Il ministro arriva nel primo pomeriggio. Con lui, i deputati di Forza Italia Mauro D’Attis e Vito De Palma, la forzista Laura De Mola unica candidata pugliese alle Europee e il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia. Incontra prima i vertici istituzionali e l’Authority, poi i giornalisti partendo dall’ex Ilva. Decarbonizzare l’acciaio significa anzitutto costruire l’impianto del preridotto di ferro che alimenterà i futuri forni elettrici del siderurgico, che i commissari hanno detto che saranno operativi nel secondo semestre del 2027. «La copertura finanziaria c'è. L’Unione Europea ha dato l’ok anche al finanziamento ponte, l’ultimo che stiamo dando ai commissari per andare avanti. L’obiettivo ce l’abbiamo tutto perché è l’Italia, non solo Taranto», sostiene Pichetto Fratin a proposito del miliardo per il preridotto, che uscito quasi un anno fa dal Pnrr, adesso è ritornato ma postato sul Fondo di sviluppo e coesione. Quello della decarbonizzazione, per il ministro, «è un lavoro iniziato tanti anni fa. Chiaramente ci sono state tantissime difficoltà. Ora sul fronte Ilva abbiamo i commissari che stanno lavorando al piano industriale e ci hanno dato le prime indicazioni del piano. Da parte mia, come ministero, ho il miliardo di stanziamento di fondi Pnrr che ho spostato sul Fondo sviluppo e coesione per una ragione molto semplice: avere tranquillità rispetto ai termini di scadenza, perché avevo qualche dubbio vista anche la complessità e la delicatezza di fare tutto ciò».

Tornando invece sull’eolico offshore (in base al decreto Energia due le aree che dovranno essere scelte, entrambe nel Mezzogiorno), Pichetto Fratin afferma che «certamente le condizioni di Taranto sono anche ottimali, ma questo non vuol essere una conclusione di istruttorie che vanno svolte. Dico ottimale perché il disegno che ho presentato col decreto Energia è quello di individuare dei porti che vanno attrezzati e che abbiano le condizioni per essere attrezzati. Devono poi esserci delle navi attrezzate. Le piattaforme per l’eolico offshore, che devono essere tante, hanno un peso di acciaio notevole - rileva il ministro -. La stima per ogni piattaforma è di 5-6mila tonnellate. Intenzione del Governo è individuare in alto mare delle grandi aree, per centinaia di chilometri, per lottizzarle, per metterle a gara». E sull’alto mare, visto che la Puglia è stata scelta per diversi insediamenti di eolico offshore galleggiante, il ministro precisa: «Dove c'è tanto vento e non ci siano problemi di skyline», cioè di impatto visivo.

La decarbonizzazione, però, deve fare i conti anche con la tabella di marcia fissata dalla Ue che molti paragonano ad un’asticella molto alta. Esplicita il ministro: «Non c'è dubbio che l’obiettivo è quello della decarbonizzazione e della neutralità al 2050. È un nostro dovere, anche se abbiamo solo lo 0,7 di emissione carbonica a livello percentuale nel mondo. È un impegno specifico che il nostro Paese ha assunto per l’azione contro il cambiamento climatico e contro l’aumento della temperatura terrestre. È un impegno che il nostro Paese ha anche nel confronto con l’Unione Europea, ma a partire dalla Ue significa definire delle regole che non siano esagerazioni ideologiche ma realistiche». «Quando dico realistiche, significa - aggiunge Pichetto Fratin - che non possono esserci colpi di testa alla Timmermans, della sinistra europea, che in un modo molto ideologico ha stabilito che non devono esserci più i motori endotermici dopo il 2035». C'è anche un passaggio sulle bonifiche. Afferma il ministro: «Abbiamo nominato un commissario, concordemente con la Regione Puglia, cui è stato dato il mandato di andare avanti. Risorse? Tutti ne abbiamo bisogno».

«Abbiamo presentato un emendamento perché il commissario per la bonifica, Vito Uricchio, non sia isolato ma affiancato da una struttura - annuncia De Palma -. Con la conferenza dei servizi è stata poi ripresa la riperimetrazione del Sin di Taranto. Saranno valutate le osservazioni e alcune richieste del Comune di Taranto in materia vanno condivise». D’Attis evidenzia che per Brindisi il ministro ha già firmato i decreti che riconfigurano l’area del Sin, liberando ciò che non é più inquinato, e altrettanto avverrà per Taranto una volta finita l’istruttoria. «Ma l’elemento importante è la candidatura comune delle due Authority sull’offshore grazie al nostro emendamento - osserva D’Attis -. Mai le due Autorità portuali avevano lavorato in modo congiunto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA