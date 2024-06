Prima schiarita per le imprese dell’indotto che lavorano con l’ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. In vista dell’udienza del 19 giugno al Tribunale di Milano, è stato depositato il progetto di stato passivo.

Molte imprese, ma non tutte, hanno avuto la prededuzione dei crediti vantati verso Acciaierie d’Italia gestione ArcelorMittal-Invitalia. Per le aziende di trasporto, invece, in alcuni casi non è stata data la prededuzione poiché la documentazione presentata era carente. Adesso quest’ultime imprese hanno 15 giorni per integrare con nuovi documenti la loro richiesta.

Ad accendere la luce verde sulla prededuzione sono stati i commissari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, Fiori, Quaranta e Tabarelli. Per preduzione s’intende quella caratteristica, non sostanziale ma processuale, che comporta che un determinato credito sia sottratto - dedotto appunto - dalla massa dei crediti partecipanti al concorso e liquidato integralmente e in via anticipata sempre che l’attivo sia sufficiente. Semplificando, una specie di corsia preferenziale. È nel decreto numero 4 di gennaio (“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico”), decreto divenuto legge a marzo, che si stabilisce all’articolo 2 quater, introdotto nella discussione al Senato, “la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che siano stati ammessi all’amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024”.

Così specifica una relazione del Servizio Studi della Camera. E per AdI, l’amministrazione straordinaria è scattata il 20 febbraio. «Si tratta di una prima buona notizia - dichiara a Quotidiano Fabio Greco, presidente di Aigi, l’associazione dell’indotto -. L’indotto ha avuto la prededuzione per la quasi totalità dei crediti vantati verso AdI. Le imprese, dunque, sono state riconosciute strategiche per l’attività della fabbrica. Non è accaduto altrettanto per una parte delle aziende di trasporto. Per loro, al momento, non c’è la prededuzione. Ne abbiamo già parlato con i commissari di AdI e con loro siamo impegnati a trovare una soluzione. Chiariamo però: essere riconosciuti prededucibili non significa affatto soldi immediati per le imprese».

In effetti lo status della prededuzione varrà solo in seguito, al momento della cessione degli asset, cioè quando dalla vendita si ricaveranno le risorse per pagare i creditori, cosa che certo non è all’orizzonte. Un po’ di liquidità per l’indotto potrà venire da altre misure, ovvero dall’intervento di Sace e di Mediocredito centrale. In particolare, Sace ha definito per le imprese una linea di factoring da 120 milioni di euro, più altri 100 milioni per l’amministrazione di AdI, ma, secondo l’indotto, gli effetti concreti di tale provvedimento non si vedono ancora. Anche perché, come ha spiegato nei giorni scorsi il commissario Quaranta in Senato, la certificazione dei crediti ha richiesto più tempo «per la mole delle sofferenze», ma una quota è già stata certificata e “il confronto con Sace è in fase abbastanza avanzata”. Invece per la misura del Mediocredito, il decreto attuativo è al vaglio della Corte dei Conti. Il decreto fa accedere al Fondo di Garanzia le imprese a patto che nei cinque anni precedenti l’amministrazione straordinaria abbiano espresso verso l’ex Ilva una quota non inferiore al 35 per cento del loro fatturato. La misura, attraverso contributi a fondo perduto, taglia del 50 per cento il tasso di interesse contrattuale sui finanziamenti bancari garantiti. Disponibili 10 milioni.

Oggi e domani, intanto, sono in visita al siderurgico gli indiani di Vulcan Steel e Steel Mont, con quest’ultimi sostanzialmente consulenti dei primi. Ieri e l’altro ieri sono stati a Genova e Novi Ligure. La delegazione è di circa dieci persone. È stata accolta dai commissari di AdI e dal nuovo direttore generale Saitta, che si è insediato sabato scorso.

Si è trattato di un primo approccio tra le parti. La visita è quindi partita degli impianti a freddo e a valle del ciclo produttivo dell’acciaio. Genova e Novi Ligure hanno zincature moderne, costruite dopo il 2000 dal gruppo Riva, precedente proprietario e gestore del gruppo siderurgico, ma questi stabilimenti hanno un grosso problema: lavorano poco rispetto alle potenzialità. E lavorano poco poiché dipendono dall’attività di Taranto, che producendo poco, non riesce ad alimentarli adeguatamente. A Taranto, infatti, da mesi è in funzione un solo altoforno sui tre operativi, il 4, mentre per il 2 la ripartenza è prevista dopo agosto e per l’altoforno 1 nel prossimo anno. La prossima settimana gli stabilimenti saranno visitati dai rappresentanti del gruppo ucraino Metinvest, attualmente fornitore di materie prime ad Acciaierie d’Italia.

Infine, schiarita per i buoni welfare per i dipendenti AdI (sono previsti dal contratto nazionale metalmeccanico). L’azienda ieri ha comunicato che i buoni, dal valore singolo di 200 euro, potranno essere scaricati dal portale AdI a metà giugno ed essere spesi sulla piattaforma della Pellegrini.

