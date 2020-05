Effetto coronavirus anche sull'ex Ilva: la produzione cala ai minimi storici

Ultimo aggiornamento: 08:06

Profonda crisi. È quella che sta attraversando ArcelorMittal, a Taranto in particolare. Le difficoltà sono conclamate e oramai esplicitate dai referenti aziendali. C'entra la pandemia in corso ma non solo. I problemi hanno un'origine più profonda, già prima dell'effetto coronavirus l'acciaio era in netta sofferenza nel Vecchio Continente. Ieri, nella videoconferenza convocata dalla prefettura, sono emersi altri particolari. Per la multinazionale erano presenti Loris Pascucci, direttore dell'area a caldo e Arturo Ferrucci, capo del personale e braccio destro dell'ad Lucia Morselli. A livello commerciale gli ordini non entrano, a livello finanziario si accusa il colpo con un fatturato che sembra si sia ridotto di un terzo.Sono stati stoppati investimenti su appalti e cantieri proprio per non creare altro debito. La produzione ormai è su livelli minimi: come anticipato da Quotidiano, si oscilla tra le 7mila e 7.500 tonnellate di ghisa liquida al giorno. Significa che ci si proietta su una produzione annua di circa 3 milioni di tonnellate, un minimo che nella storia di Ilva o Italsider non si era mai raggiunto. Le parziali riaperture dell'area a freddo non compensano certamente il fermo di impianti come Afo2 e Acciaieria1. È vero, la crisi da Covid19 ha certamente inciso ma non c'è solo questo. Già dall'anno scorso - e la dimostrazione erano i vari cicli di cassa integrazione ordinaria incominciati nel luglio 2019 - si avvertivano i primi ostacoli: lo stallo dell'automotive, l'invasione dell'acciaio turco, la guerra dei dazi di Trump. Oggi la situazione è ancora peggiorata e la fase2 è ben lontana. Non esiste, anzi, una fase2 ed è stato rivelato dai manager di ArcelorMittal. Al momento resta tutto invariato, la problematica generata dal Covid-19 ha creato una fermata che non permette di avere un piano futuro che consenta di garantire il lavoro ai propri dipendenti.«Non riusciamo a reggere, il fatturato si è ridotto di un terzo, in questo momento servono prudenza e cautela»: queste le valutazioni fatte dalla multinazionale secondo quanto trapelato da diverse fonti che hanno partecipato alla call. Il quadro è completato dall'annuncio del gruppo dello spegnimento di un altoforno e di diverse cokerie nello stabilimento di Fos-Sur-Mer, nei pressi di Marsiglia. Fa il paio con quanto avvenuto negli anni scorsi per il sito di Florange dove alla fermata parziale e temporanea degli impianti si aggiunse poi la chiusura definitiva. Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile siderurgia, rimarca che due terzi delle produzioni dello stabilimento francese sono destinati ai mercati di Italia e Spagna e da quello stabilimento, insieme a quello spagnolo di Aviles, si riforniscono per parte della loro attività i siti di Genova-Cornigliano e di Novi Ligure. Per la Fiom, la fermata di Fos-sur-Mer è quindi legata ad un rapporto di causa-effetto con il nostro mercato, le nostre produzioni, gli assetti complessivi del gruppo ArcelorMittal. Sullo sfondo c'è un accordo che governo e Am hanno raggiunto il 4 marzo per scongiurare il contenzioso legale al Tribunale di Milano.Attenzione, però: quell'intesa era subordinata a dei passaggi, a un percorso che sarebbe dovuto iniziare con un confronto con le organizzazioni sindacali a maggio. Per parlare di piano industriale, assetti societari, ruolo dello Stato, prospettive ambientali e occupazionali. Per il segretario nazionale della Fim Valerio D'Alò e il segretario territoriale Biagio Prisciano, «ArcelorMittal deve uscire allo scoperto, mostrando le reali intenzioni, non trincerandosi dietro la Cigo Covid-19. Questa è la sensazione che si percepisce in fabbrica. ArcelorMittal deve mostrare necessariamente chiarezza, dichiarando cosa intenda fare a proposito dello stabilimento di Taranto. Come intende traguardare i prossimi mesi? Quali sono i progetti per il futuro e quali le operazioni di manutenzione?». Altrimenti, c'è sempre quella clausola di uscita che incombe nello scenario: a novembre, infatti, ArcelorMittal può abbandonare l'Italia versando 500 milioni di euro. Lasciandosi dietro, probabilmente, più impicci che opportunità.