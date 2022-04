Ex Ilva, indotto in sofferenza: licenziamenti per 44 operai alla ditta Lacaita

La ditta Lacaita dell'appalto ex Ilva ha annunciato la procedura di licenziamento collettivo per 44 dipendenti su 87. Dopo il confronto di oggi tra azienda e sindacati, i provvedimenti sono stati congelati in attesa di un nuovo confronto fissato per il 27 aprile.

Cisl: verificare alternative

Lo riferisce Pietro Cantoro, segretario appalto della Fim Cisl Taranto-Brindisi, aggiungendo che le organizzazioni sindacali hanno chiesto di «verificare insieme se ci sono possibilità alternative o se si possono utilizzare gli ammortizzatori sociali. L'azienda oggi ci ha ribadito che permangono grosse difficoltà economiche e che ci sono ancora scaduti di fatture degli ultimi sei-sette mesi relative a lavori effettuati verso l'ex Ilva, non pagati da quest'ultima».