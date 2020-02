Incidente all'ex Ilva: operaio resta schiacciato. Gambe a rischio

Ultimo aggiornamento: 13:36

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nel siderurgico di Taranto , nel reparto "Officine".Un operaio è stato condotto in ospedale, al nosocomio "Santissima Annunziata", con lo schiacciamento degli arti inferiori. Il trauma è stato provocato da alcuni materiali caduti sulle gambe del lavoratore.L'uomo, dipendente dell'ex Ilva di Taranto, a quanto si è appreso, è stato condotto direttamente in sala operatoria per un intervento chirurgico urgente. Le sue condizioni sarebbero serie ma fortunatamente l'operaio non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi è di quaranta giorni.In fabbrica, nel frattempo, sono scattati gli accertamenti dell'azienda, delle istituzioni preposte e dei rappresentanti sindacali, per comprendere la dinamica dell'infortunio.