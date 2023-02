Ex Ilva, mancano le materie prime, si ferma l'Acciaieria. I sindacati: preoccupati

«Acciaierie d'Italia ha comunicato alle organizzazioni sindacali che l'Acciaieria 1 dello stabilimento siderurgico di Taranto si fermerà al momento per 24 ore per mancanza di materie prime (ferroleghe e refrattario). A valle di questa fermata molto probabilmente potrebbero essere interessati altri impianti collegati». Lo rende noto Biagio Prisciano, segretario generale aggiunto della Fim Cisl Taranto-Brindisi, riferendosi a una informativa da parte dell'azienda.

Fiom: fermi 15 carri siluro pieni di ghisa

La Fiom Cgil ha segnalato alla dirigenza di Acciaierie d'Italia la presenza, a causa della fermata temporanea dell'Acciaieria 1 di «un elevato numero di carri siluro pieni di ghisa (circa 15) da smaltire nella sola Acciaieria 2. Ci risulta inoltre che sia già stato comunicato ai lavoratori di esercizio dell'Acciaieria 1 che per il secondo e terzo turno sono esentati dal prestare la loro attività. Tale situazione ha determinato il fermo dell'Altoforno 4. Questo assetto impiantistico determina rischi a carico delle persone e dell'ambiente».

Per l'organizzazione sindacale «è assolutamente palese che, in assenza della macchina a colare (impianto di solidificazione ghisa) che possa fungere da »valvola dl sicurezza« per la gestione degli squilibri tra la produzione di ghisa e il suo smaltimento e trasformazione nelle acciaierie, tale rischio rimane e non può essere fatto valere solo ed esclusivamente in caso di sciopero».

Cosa accadrebbe, si chiede la Fiom, «se si verificasse contestualmente un fermo tecnico improvviso anche per ÌAcciaieria 2 che attualmente conta su un unico convertitore a disposizione?¯. Ô stato quindi chiesto un incontro per »discutere delle misure di prevenzione e protezione da adottare«. I sindacati hanno appreso che l'Acciaieria 1 tornerà in marcia domani mattina alle 7.