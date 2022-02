Ex Ilva: cassa integrazione per 3500 dipendenti

Acciaierie d’Italia si accinge a presentare ai sindacati - probabilmente già lunedì prossimo - la richiesta di nuova cassa integrazione a partire da fine marzo. Ma con una novità importante: non sarà cassa integrazione ordinaria o Covid, così come è avvenuto sinora, ma cassa straordinaria per i lavoratori ex Ilva. Inoltre, il periodo non sarà più di 13 settimane ma di un anno. La cassa integrazione straordinaria - che dovrebbe riguardare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati