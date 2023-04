Ex Ilva, l'azienda manda una lettera agli operai in cassa integrazione col simbolo di sole e sdraio. Uilm a Meloni: «Offensivo»

Il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, questa mattina ha inviato una lettera alla premier Giorgia Meloni, ai ministri Urso, Calderone, Giorgetti, all'Ad di Invitalia e per conoscenza ad Acciaierie d'Italia e ai commissari di Ilva in amministrazione straordinaria, manifestando disappunto per la comunicazione con la quale l'azienda annuncia ai lavoratori la cassa integrazione straordinaria «dove, nella parte sinistra, vi è un simbolo con una sdraio e il sole».

«Ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria è stata inviata una comunicazione aziendale dove, nella parte sinistra, vi è un simbolo con una sdraio e il sole. Lo riteniamo un atto offensivo e irrispettoso nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie».

La protesta

Un simbolo che equipara la cassa integrazione - con relativa decurtazione dalla busta paga - a una vacanza in spiaggia. Insomma, non proprio un accostamente ideale.

«Chiediamo - dice - alle istituzioni di prendere i necessari provvedimenti e un incontro, nel più breve tempo possibile, con il ministro Urso al Mimit».