Ex Ilva, l'associazione indotto Adi a Morselli: «Richiamare le ditte sospese»

«Dalle dichiarazioni dell'ad Lucia Morselli abbiamo preso atto che le aziende sono state ristorate proprio in questi giorni, ma l'obiettivo primario resta, comunque, la ripresa delle attività lavorative: il ripristino delle commesse sospese e l'emissione di nuovi ordini volto a garantire alle aziende e ai loro lavoratori la necessaria serenità di continuità produttiva».

Lo afferma Fabio Greco, presidente dell'associazione Indotto Adi e General Industries, nata da una scissione in Confindustria Taranto, in merito all'annuncio della manager di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli sul via libera ai pagamenti dei crediti vantati dalle imprese dell'indotto.

L'appello

«Mercoledì prossimo - aggiunge Greco - ci riuniremo in associazione per una ricognizione ufficiale, ma ci tengo a precisare, ancora una volta, che l'indotto ha sofferto insieme allo stabilimento in quest'ultimo anno. Abbiamo garantito sempre il servizio di manutenzione e accettato la proposta di traslare i pagamenti da 60 a 180 giorni: le aziende hanno fatto la loro parte con grande senso del dovere».